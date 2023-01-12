القوات الروسية تطوق "خزان ملح أوروبا"

تصدر اسم سوليدار عناوين وسائل الإعلام العالمية بعد أنباء سيطرة القوات الروسية على المدينة التي اعتبر الخبراء أنها مهمة جدا بالنسبة لمسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث وصفها القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الحدث بأنه "نقطة تحول مهمة"، بالنسبة للقوات الروسية.

وعلى الرغم من محاولة وسائل الإعلام الغربية "الطبطبة على المشاعر الأوكرانية" من خلال الزعم بأن هذا الحدث عادي ومحاوله التقليل من شأنه، إلا أن الحقيقة يمكن ملامستها من تصريحات المسؤولين الغربيين الغاضبة وتضارب الآراء حول قدرة القوات العسكرية الأوكرانية.



سوليدار "هدية الملح"

تحتوي هذه المدينة على أكبر مشروع لاستخراج الملح في منطقة شرق ووسط أوروبا، تم إنشاؤه منذ عام 1881 في عهد الأمبراطورية الروسية.

وتعني سوليدار باللغة الروسية "هدية الملح"، حيث كانت تحت سيطرة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، وتعرضت لقصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية بدعم غربي لتسيطر عليها الأخيرة.

وبحسب وكالة "سي إن إن" الأمريكية، تضم المنطقة المحيطة بسوليدار مناجم ملح كبيرة تابعة لشركة "أرتيمسيل" وهي أكبر منتج للملح في أوروبا، حيث توقف الإنتاج بعد فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد المحللين تأكيده أن "سيطرة وحدات فاغنر على المركز وجزء كبير من سوليدار هو نجاح تكتيكي لا يمكن إنكاره".

ونوهت الصحيفة إلى أن المنطقة المحيطة بالمدينة تحتوي على "احتياطيات ضخمة من الملح النقي جدا والتي لم يتم استغلالها إلا على نطاق صناعي منذ القرن الثامن عشر".



ويتم استخراج أكثر من مليون طن من ملح الطعام كل عام ويتم توزيع هذه الكميات على الداخل الأوكراني وروسيا والدول المجاورة، بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من الملح المطحون المعبأ والخشن وأملاح الاستحمام إلى 15 دولة أوروبية وآسيوية أبرزها هنغاريا وبولندا وجورجيا ومولودوفا، بالإضافة إلى كل من أذربيجان ورومانيا.

كما يحتوي المصنع على مركز للمعالجة بمادة اليود والأملاح الأخرى، حيث كان مقصدا للسياحة الطبية وخصوصا للأشخاص الذي يعانون من مشاكل في التنفس وأمراض الرئة.



وتشتهر مدينة أرتيوموفسك (باخموت) المجاورة لسوليدار بوجود شبكة أنفاق تحت الأرض، حيث يُصنع النبيذ الفوار وفقًا للوصفات الكلاسيكية في مناجم الطباشير السابقة على بعد نحو 70 مترًا تحت سطح الأرض وبحسب "dw" تنتج المدينة أكثر من 25 مليون زجاجة سنويًا.

وكان العنب يورد إلى المنطقة من القرم الروسية منذ أن أمر ستالين تأسيس مصانع النبيذ الفوار عام 1950، معتمدا على وجود أنفاق نصف مغمورة من الجص، وفي عام 1954، تم تعبئة أول 500 ألف زجاجة من "الشمبانيا السوفيتية"، واشتهرت المدينة منذ ذلك الوقت بتصنيع النبيذ، وتحتوي على أحد أكبر مصانع النبيذ في أوروبا الشرقية.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أحد قادة القوات الأوكرانية، قوله بأن قوات بلاده تكبدت خسائر فادحة في مدينة أرتيوموفسك (تسمى باخموت في أوكرانيا).ونقلت الصحيفة عن القائد، قوله:

"حتى الآن، إذا قارنا خسائرنا بخسائرهم، فالكفة تميل لصالح الروس، إذا استمر هذا، فقد ننتهي".

القوات الروسية "المجوقلة" تحاصر سوليدار

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن وحدات القوات الروسية المجوقلة تطوق المدينة من الجهتين الشمالية والجنوبية، وتقاتل مجموعات هجومية في المدينة نفسها، مؤكدة استهداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك، بضربات نفذتها المدفعية وسلاح الجو الروسيين.

وجاء في بيان الوزارة: "قصفنا مركز القيادة والمراقبة للكتيبة من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات نفذها الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قرب مدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".