بيان سعودي مصري: ندعو القوى السياسية اللبنانية لتحمل مسؤوليتها وإنهاء الفراغ الرئاسي

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دعا وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسعودية الأمير فيصل بن فرحان في بيان صدر عن اجتماع بينهما، القوى السياسية اللبنانية لتحمل "مسؤوليتها وإنهاء الفراغ الرئاسي"، وأعلنا رفض أي "محاولات لجهات إقليمية بالتدخل في شؤون الدول العربية، وتهديد استقرار مصالح شعوبها"، وشدد على "ضرورة استمرار التنسيق لدعم الأمن العربي".

وأكدا، أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمننا"، واشارا إلى أن "على إيران احترام التزاماتها النووية بشكل كامل، والالتزام بالمبادئ الدولية وعدم التدخل بشؤون الدول العربية".

ودان الوزيران، أي محاولة "للمساس بأمن وسلامة الملاحة بالممرات المائية"، ولفتا إلى "اننا نرفض أي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية".