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الأمير هاري غير مرحب به في حفل تتويج والده!

12
JANUARY
2023
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أفادت مصادر بريطانية بأن الأمير هاري لن يكون مرحبًا به في حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث في ايار، في ضوء الانتقادات الموجهة لعائلته في كتابه الجديد “Spare”.

وقالت صحيفة “ذا صن” إن “كبار أفراد العائلة المالكة قد استاءوا من فكرة قضاء الوقت معه في الحدث التاريخي”، مشيرة إلى أنه “من غير الواضح ما إذا كان تشارلز سيدعو ابنه الأصغر لحضور حفل التتويج، أو ما إذا كان الأمير هاري سيقبل الدعوة”.

وأفاد مصدر للصحيفة بأنه “كانت هناك مناقشات داخل العائلة المالكة، بأن أفرادها لا يريدون محادثات خاصة في التتويج”.

وفي برنامج حواري أميركي، سخر دوق ساسكس من البروتوكول الملكي، وتهرب من الإجابة على سؤال عما إذا كان سيحضر حفل التتويج، واكتفى بالقول: “الكثير يمكن أن يحدث بين الحين والآخر”.

وزعم أحد المصادر أن “العائلة المالكة تتوقع أن يجد هاري وميغان سببا لعدم التواجد هناك.. أي أنهم سيعتذرون بأدب عن عدم الحضور، إذا تمت دعوتهم”.

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