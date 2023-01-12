رفض الإعتذار... فيديو يثير ضجة في أميركا!

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رفض صاحب معرض فني قام برش امرأة بلا مأوى في سان فرانسيسكو بالماء في عز البرد، الاعتذار عن فعلته التي لاقت استنكارا كبيرا على مواقع التواصل في الولايات المتحدة.



ودافع كولير جوين، صاحب معرض الفنون في سان فرانسيسكو، عن فعلته في حديثه مع قناة ABC7 الأميركية بعد انتشار المقطع المؤلم، ورفض الاعتذار عن الواقعة.



وأكّد، "إنه كانت هناك محاولات متكررة لمساعدة المرأة خلال الأسبوعين الماضيين، وإن أصحاب المحلات الآخرين في الجوار اشتكوا من وجودها الذي يسد الرصيف والمداخل".

وقال: "أن بلاغات الشرطة لا تبدو أنها تساعد في شيء".



وتابع، "إنها رفضت التحرك وقاومت مساعدته في نقل متعلقاتها من الشارع، فما كان منه إلا أن قام برشها كحل أخير".



من جهته، أردف إدسون جارسيا مصور المقطع بالهاتف المحمول، "إنه بينما كان في طريقه لتسليم طلب تقديم الطعام بعد الساعة 6 صباحًا بقليل يوم الاثنين، صادفته الواقعة".



وأضاف، "استدرت إلى الجانب ورأيت الرجل يرش الماء على السيدة المشردة بشكل لا يصدق".