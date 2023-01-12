رئيس "الفيفا" يخضع للتحقيق

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أكدت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي أن رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو، خضع من قبل مدعيين سويسريين عينا لتولي التحقيق باجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق بالبلاد.

وفي رسالة إلكترونية كتبها لوكالة "فرانس برس"، كتب القاضي هانس مورر: "أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور أولريخ فيدير وأنا".

وتابع: "رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت صحيفتا "لوموند الفرنسية" و"سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو خضع لاستجواب يوم الثلاثاء في زوريخ، حيث مقر "فيفا".

جدير بالذكر أن إنفانتينو يواجه منذ يوليو 2020 إجراءات قضائية حيال "التحريض على سوء استخدام السلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية".