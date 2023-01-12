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تعطيل حركة الطيران في أميركا... ما علاقة نظام NOTAM؟

12
JANUARY
2023
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بعد أن عطل حركة الطيران في الولايات المتحدة لأكثر من 120 دقيقة، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الأربعاء، أنه لا توجد أدلة حتى الآن على هجوم سيبراني على نظام NOTAM.

وقالت إن التحقيقات الأولية أظهرت خللا في أحد ملفات NOTAM الذي تسبب في تأخير مئات الرحلات في أنحاء الولايات المتحدة، قبل أن يتم استئنافها بشكل تدريجي.

هو نظام يقوم بإرسال تنبيهات السلامة في الوقت الفعلي إلى الطيارين، وفقا لشرح منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني الأميركية.

وتعد هذه التنبيهات ضرورية لتخطيط الرحلات، وتستخدم لمشاركة المعلومات بشأن المخاطر في الجو أو على الأرض، مثل المدارج المغلقة وقيود المجال الجوي واضطرابات الإشارات الملاحية.

وعادة ما تتضمن تنبيهات النظام لغة تقنية يصعب تحليلها لأي شخص لا يمتلك الخبرة في قراءتها.

وتم إنشاء (NOTAM) عام 1947، وصمم على غرار نظام مماثل يستخدم لتنبيه قباطنة السفن بشأن المخاطر في البحر.

وكانت حركة الطيران قد توقفت بشكل تام فوق الأجواء الأميركية بسبب عطل في نظام NOTAM.

وقالت شبكة "CNN" الأميركية إن العطل التقني تسبب في تأجيل أكثر من 4000 رحلة، وإلغاء نحو 750 مع توقف حركة الطيران في أميركا.

وسمحت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية بإقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، استئناف حركة الطيران بشكل تدريجي في مطاري أتلانتا ونيوارك.

وكانت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض قد قالت في وقت سابق، إنه لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران الاتحادية كان بسبب هجوم إلكتروني، وإن الرئيس جو بايدن أمر بفتح تحقيق.

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