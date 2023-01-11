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G7 تخطط لتطبيق سقفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية

11
JANUARY
2023
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تخطط دول مجموعة السبع G7 لتطبيق سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة، وذلك انطلاقا من قيمتها، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن ممثل لمجموعة السبع.

وتستهدف مجموعة السبع الكبار من هذه الخطوة أن تشمل المنتجات المتداولة بأسعار أعلى من الخام، وكذلك التي تباع بخصم.

ووفقا للممثل المجموعة سيطال السقف الأول المنتجات المتداولة بعلاوة مقارنة بالنفط، والسقف الثاني للمنتجات المباعة بسعر مخفض (بخصم عن سعر النفط).

وفي 5 ديسمبر 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولارا، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها عن هذا المستوى.

من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد سقف للسعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتبارا من فبراير 2023

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