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إردوغان: عدد العائدين إلى سوريا سيزداد بتقدم الاتصالات مع موسكو ودمشق

11
JANUARY
2023
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الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يؤكّد أنّ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم سيتزايد مع تقدّم الاتصالات التي تجريها أنقرة مع موسكو ودمشق.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إنّ "عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم سيتزايد كلّما آتت الاتصالات التي تجريها أنقرة مع كل من موسكو ودمشق ثمارها".

وأضاف إردوغان في كلمة ألقاها، خلال المؤتمر الدولي لأمناء المظالم الذي عقد في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، أنّه "عاد حتى اليوم نحو 500 ألف لاجئ سوري إلى الأماكن التي حوّلت إلى مناطق آمنة".

وشهدت العلاقات السورية التركية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، إذ عُقد لقاء ثلاثي نهاية العام الماضي، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحث خلاله المجتمعون سبل حلّ الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وكان الرئيس التركي، أكّد أن "وزيري الخارجية في تركيا وسوريا سوف يجتمعان، وبحسب سير تلك المحادثات سوف يتحدد مصير عقد اجتماع بينه وبين نظيره السوري بشار الأسد".

وفي وقتٍ سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أنّ أنقرة مستعدة للعمل مع دمشق في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين "إذا تصرفت بواقعية".

 

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