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لندن: دوافع سياسية وراء الحكم بإعدام بريطاني في إيران

11
JANUARY
2023
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قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الأربعاء، إن حكم الإعدام الذي أيدته المحكمة العليا في إيران بحق مواطن بريطاني إيراني جاء بدوافع سياسية.

ودعا كليفرلي طهران إلى الإفراج الفوري عن نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري.

وكتب وزير الخارجية البريطاني على "تويتر": على إيران وقف حكم الإعدام بحق المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، وعليها الإفراج عنه فورا".
واعتبر أن الحكم جاء بـ"دوافع سياسية من نظام بربري لديه تجاهل كامل لحياة الإنسان".

وكانت المحكمة العليا في إيران أيدت في وقت سابق الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق أكبري، إثر إدانته بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية "أم أي 6".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير أفادت بأن المسؤول الإيراني اعتقل بين عامي 2019- 2020، ويتردد أنه كان يحمل الجنسية البريطانية.

وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

 

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