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روسيا تجري تعيينات جديدة رفيعة المستوى لقيادة العملية العسكرية في أوكرانيا

11
JANUARY
2023
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وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تعيينات جديدة في صفوف قواتها الخاصة في أوكرانيا، من ضمنها تعيين فاليري غيراسيموف قائداً للمجموعة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائداً لمجموعة القوات المشتركة الروسية، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 11 كانون الثاني/يناير 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تعيينات جديدة في قيادة العملية العسكرية الخاصة. وتم تعيين رئيس الأركان العامة، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائداً لمجموعة القوات المشتركة".

وأضاف البيان: "يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات".

سوروفكين نائباً لقائد المجموعة
وبالتزامن، أعلنت الدفاع الروسية، أيضاً، عن تعيين القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، سيرغي سوروفكين، نائباً لقائد مجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع، عين فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، قائداً جديداً لمجموعة القوات المشتركة الروسية العاملة ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن "نواب غيراسيموف، هم القائد العام للقوات الجوية، جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، والقائد العام للقوات البرية، جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول اليكسي كيم".

يذكر أنه ليس التعديل الأول الذي تقول به الدفاع الروسية، بل سبقها تعديل في 8 تشرين أول/أكتوبر، إذ عين وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، الجنرال سيرغي سوروفيكين، قائداً لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي الأشهر السابقة، تولى سوروفيكين قيادة مجموعة "قوات الجنوب" العاملة على جبهات العملية الخاصة في أوكرانيا.

وتأتي هذه التعيينات الجديدة، في وقت تحقق القوات الروسية تقدماً ملحوظاً في عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أعلنت القوات الروسية، يوم أمس، سيطرتها على مدينة سوليدار في وسط دونباس بالكامل. وذكرت قيادة وحدات "فاغنر" الروسية، أن "بقايا القوات الأوكرانية محاصرة في مركز المدينة، وأمامها إما الإستسلام او الإبادة".

 

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