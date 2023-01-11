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بريطانيا.. ما لا يقل عن 271000 شخص بلا مأوى عام 2022

11
JANUARY
2023
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كشف بحث أجرته مؤسسة خيرية بريطانية، أن ما لا يقل عن 271000 شخص كانوا بلا مأوى في إنجلترا خلال العام الماضي 2022، محذرة من ارتفاع أعداد المشردين في عام 2023.
 
ووفقا لمؤسسة Homeless Link، فإن هذا يعادل شخصا واحدا من بين كل 208 أشخاص، ونصفهم تقريبا (45٪ أو 123000) من الأطفال. وفي المجمل كان حوالي 2400 شخص ينامون في ظروف قاسية، وحوالي 15000 شخص في نزل أو أماكن إقامة مدعومة، وكان ما يقرب من 250000 شخص، معظمهم من العائلات، يعيشون في مساكن مؤقتة.
 
كان لدى لندن أعلى معدل، حيث يوجد حوالي واحد من كل 58 شخصا بلا مأوى. بينما كان الناس أقل عرضة للتشرد في الشمال الشرقي من البلاد، والذي كان معدله واحدا من بين 2118 شخصا. 
روسيا اليوم
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