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وفاة قسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان عن 82 عاما

11
JANUARY
2023
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أعلن في أثينا، الثلاثاء، عن وفاة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني الذي حكم البلاد قبل إلغاء النظام الملكي عام 1974، وفق ما أعلنت محطة "إرت" التلفزيونية اليونانية العامة.
 
وأفادت المحطة أنّ الملك السابق، البالغ من العمر 82 عاما وهو نسيب للملك تشارلز الثالث لجهة أبيه وعرّاب الأمير وليام "توفي بسبب سكتة دماغية"، وفقا لفرانس برس.
 
وذكرت وسائل إعلام يونانية أنّه نقل إلى المستشفى في العاصمة أثينا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.
 
وكان قسطنطين الثاني ولد في 2 يونيو 1940 في أثينا، وهو آخر ملوك اليونان (1964-1974) من سلالة غلوكسبيرغ، وهو ابن الملك بول الأول وفريدريكا من هانوفر، وآخر ملك أرثوذكسي حكما، باعتباره سليل الملك الدنماركي كريستيان التاسع، كما يحمل لقب أمير الدنمارك.
 
كتبوا عن الملوك
 
الجدير بالذكر أنه أجري في اليونان، عام 1973، استفتاء، ألغي بموجبه النظام الملكي وأعلنت الجمهورية، ثم أجري استفتاء آخر في ديسمبر 1974، أكد إرادة الشعب في عدم إعادة النظام الملكي.
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