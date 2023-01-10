living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الانقسامات الإسرائيلية تتصاعد.. دعوات إلى اعتقال غانتس ولابيد بتهمة التمرد

10
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن احتدام الانقسام السياسي في "إسرائيل" بين الحكومة والمعارضة، وعن الاتهمات التي يتبادلها الطرفان في ظل تظاهرات آلاف المستوطنين ضد حكومة نتنياهو.
تتصاعد الانقسامات السياسية في "إسرائيل" بين الحكومة والمعارضة في ظل تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية، إذ تشهد "إسرائيل" تظاهرات لآلاف المستوطنين ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وبعد أن قال وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس، إنّ المسؤولية عن الحرب الداخلية، ستقع على عاتق رئيس حكومة نتنياهو، دعا عضو "الكنيست"، تسفيكا فوغل، اليوم الثلاثاء، إلى اعتقال غانتس ويائير لابيد بتهمة التمرد، بحسب "موقع مفزاك لايف".

وذكر الموقع أنّ "هذا الموضوع لم ينزل عن جدول الأعمال بل يزداد حدة".

وقال المسؤول الإسرائيلي، ألموغ كوهين، في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية إنّه "إذا لم يتوقف لابيد وغانتس عن التقسيم والتحريض والرغبة في إراقة الدماء في الشوارع، فسيتعرضان للاعتقال ويقيدان بالقيود".

وردّ غانتس على هذا الكلام متوجّهاً مباشرةً إلى نتنياهو بالقول إنّ "إسرائيل بحاجة إلى توافق واسع وليس استمرار الانقسام والتحريض والتصدع"، مضيفاً لنتنياهو: "إنّ أفعالك الموجهة ضد حقوق الفرد وضد المبادئ الأساسية تتغلغل إلى الأرض"، داعياً إيّاه إلى "إدانة مهاجمة المتظاهرين والتصريحات القاسية والعمل على توحيد الانقسامات وعدم تأجيجها".

رئيس "هناك مستقبل" يائير لابيد، رد أيضاً على مهاجمة المتظاهرين قائلاً: "هكذا تنهار المؤسسات في يوم واحد".

وأضاف أنّ "عضو الكنيست فوغل يقول إنه يجب إلقاء القبض علي أنا وبيني غانتس بتهمة الخيانة، ووضعنا في السجن، لأنّنا تحدثنا ضد الحكومة.. لن نسمح لهم بدوسنا".

 

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout