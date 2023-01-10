الانقسامات الإسرائيلية تتصاعد.. دعوات إلى اعتقال غانتس ولابيد بتهمة التمرد

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وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن احتدام الانقسام السياسي في "إسرائيل" بين الحكومة والمعارضة، وعن الاتهمات التي يتبادلها الطرفان في ظل تظاهرات آلاف المستوطنين ضد حكومة نتنياهو.

تتصاعد الانقسامات السياسية في "إسرائيل" بين الحكومة والمعارضة في ظل تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية، إذ تشهد "إسرائيل" تظاهرات لآلاف المستوطنين ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وبعد أن قال وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس، إنّ المسؤولية عن الحرب الداخلية، ستقع على عاتق رئيس حكومة نتنياهو، دعا عضو "الكنيست"، تسفيكا فوغل، اليوم الثلاثاء، إلى اعتقال غانتس ويائير لابيد بتهمة التمرد، بحسب "موقع مفزاك لايف".

وذكر الموقع أنّ "هذا الموضوع لم ينزل عن جدول الأعمال بل يزداد حدة".

وقال المسؤول الإسرائيلي، ألموغ كوهين، في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية إنّه "إذا لم يتوقف لابيد وغانتس عن التقسيم والتحريض والرغبة في إراقة الدماء في الشوارع، فسيتعرضان للاعتقال ويقيدان بالقيود".

وردّ غانتس على هذا الكلام متوجّهاً مباشرةً إلى نتنياهو بالقول إنّ "إسرائيل بحاجة إلى توافق واسع وليس استمرار الانقسام والتحريض والتصدع"، مضيفاً لنتنياهو: "إنّ أفعالك الموجهة ضد حقوق الفرد وضد المبادئ الأساسية تتغلغل إلى الأرض"، داعياً إيّاه إلى "إدانة مهاجمة المتظاهرين والتصريحات القاسية والعمل على توحيد الانقسامات وعدم تأجيجها".

رئيس "هناك مستقبل" يائير لابيد، رد أيضاً على مهاجمة المتظاهرين قائلاً: "هكذا تنهار المؤسسات في يوم واحد".

وأضاف أنّ "عضو الكنيست فوغل يقول إنه يجب إلقاء القبض علي أنا وبيني غانتس بتهمة الخيانة، ووضعنا في السجن، لأنّنا تحدثنا ضد الحكومة.. لن نسمح لهم بدوسنا".