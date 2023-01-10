واشنطن تعلن بدء تدريب جنود أوكرانيا على منظومة "باتريوت"

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أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة ستبدأ بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام منظومة "باتريوت".

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، إن تدريبات القوات الأوكرانية على الـ "باتريوت" تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال رايدر إن التدريب على استخدام منظومة باتريوت الأسبوع المقبل سيكون في قاعدة "فورت سيل" بولاية أوكلاهوما.

وأكد أن تشغيل بطارية واحدة من الباتريوت سيتطلب 90 عنصرا أوكرانيا.

تدريب القوات الأوكرانية على الباتريوت سيستغرق أقل من سنة.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم البنتاغون إن البحرية الأميركية في الخليج تعمل مع شركائها لحماية الملاحة الدولية في المنطقة

ما هي منظومة باتريوت؟

"أم آي أم-104 باتريوت" هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها.

يصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأميركية.

حل الباترويت محل كل من نظام (نايك-هرقل) للدفاع العالي والمتوسط ونظام "إم آي إم-23 هوك" التكتيكي للدفاع المتوسط، فضلا عن دوره كنظام مضاد للصواريخ الباليستية، وهي مهمته الرئيسية في الوقت لحاضر.

ويستعمل الباترويت أنظمة متقدمة للصواريخ الجوية الاعتراضية وأنظمة رادار ذات كفاءة عالية حيث تم تطويره في رد-ستون ألباما.

كلمة باترويت "Patriot" هي مختصر لـ Phased Array Tracking Radar Intercept Of Target، أو "اعتراض الرادار لتتبع النسق المرحلي للهدف".