living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سي أن أن" تكشف تفاصيل وثائق مكتب بايدن.. ماذا جاء فيها؟

10
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شبكة "سي أن أن" تكشف تفاصيل جديدة بشأن الوثائق الاستخبارية في مكتب خاص للرئيس الأميركي جو بايدن.

قالت مصادر مطلعة لشبكة "سي أن أن" إنّ المذكرات الاستخبارية الأميركية والخلاصات الإعلامية للرئيس الأميركي، جو بايدن، عندما كان في منصب نائب الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، والتي عُثر عليها الخريف الماضي في مكتب بايدن الخاص، مرتبطة بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

وأشار المصدر إلى أنّه عُثر، العام الماضي، على ما مجموعه 10 وثائق عليها علامات تصنيف سرية، في المكتب الأكاديمي الخاص لبايدن، وتعود المستندات إلى الفترة الواقعة بين عامي 2013 و2016.

وأوضح مصدر الشبكة أنّ "الصناديق، التي تضم هذه السجلات السرية، تضمّنت مستندات شخصية لأسرة بايدن، بما في ذلك ترتيبات جنازة ابنه بو بايدن".

ووفقاً لما أوردته الشبكة، من قبل، فلقد كُلف المدعي العام في شيكاغو، ميريك غارلاند، وهو مقرب إلى دونالد ترامب، من أجل التحقيق في الأمر، وقام بهذه الخطوة بعد أن تلقى إحالة من إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية.

ولفتت الشبكة إلى أنّ المستندات اكتُشفت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد 6 أيام فقط من الانتخابات النصفية، لكن القصة أصبحت علنية نتيجة لتقارير إخبارية، أمس الإثنين.

و قال المصدر لشبكة "سي أن أن" إنّ المحامي الشخصي لبايدن كان يغلق مكتب وسط المدينة، الذي استخدمه بايدن، كجزء من عمله مع جامعة بنسلفانيا.

ورأى المحامي مظروفاً عليه علامات تشير إلى أنها المستندات الشخصية لنائب الرئيس السابق، وفتح المظروف ولاحظ وجود مستندات سرية داخله.

وقال المصدر إنّ المحامي أغلق المظروف واتصل بإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية. وبعد الاتصال بالأرشيف الوطني، قام فريق بايدن بتسليم عدة صناديق بحذر شديد، على الرغم من أن عدداً من الصناديق يحتوي على مواد شخصية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أنّ وزارة العدل الأميركية تراجع وثائق يُحتمل أن تكون سرية، عُثر عليها في مركز الرئيس الحالي، جو بايدن، وتعود إلى فترة عمله نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.

في المقابل، تساءل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة عدد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ بالتأكيد، لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق".

وقال أحد أعضاء الفريق القانوني لترامب، لشبكة "سي أن أن"، إنهم يراقبون هذا التحقيق عن كثب، ليروا كيف تتعامل وزارة العدل مع هذا الأمر.

يُذكَر أن شبكة "CBS" كانت أول من أورد خبر العثور على الوثائق، كما ذكرت أن المدعي العام ميريك غارلاند كلف المدعي العام في شيكاغو مراجعة الأمر.

 

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout