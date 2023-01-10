"الناتو" والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلاناً مشتركاً لتعزيز التعاون الدفاعي

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حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاقية تعاون تستهدف تعزيز الدفاعات الأوروبية، مع بقاء الحلف "حجراً أساسياً" في الدفاع عن جميع حلفائه.

وقع حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إعلاناً مشتركاً لتعزيز التعاون الدفاعي.

وأكّد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، عقب التوقيع، أنّ اتفاقية التعاون الموقعة اليوم مع الاتحاد الأوروبي تستهدف "تعزيز الدفاعات الأوروبية مع بقاء الحلف حجراً أساسياً في الدفاع عن جميع الحلفاء"، وهي الاتفاقية التي كان يفترض توقيعها عام 2021، "لكن تأجل لأسباب غير معروفة".

وقال ستولتنبرغ إنّ "الإعلان الموقع مع الاتحاد الأوروبي يشير إلى أهمية الناتو في الدفاع عن جميع الحلفاء، بالإضافة إلى تعزيز دفاعات الاتحاد الأوروبي"، لافتاً إلى أن "الإعلان الثالث المشترك هو أحد أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والناتو، وهو أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وعلى صعيد دعم أوكرانيا، أكّد ستولتنبرغ أن "الناتو والاتحاد الأوروبي عزّزا الدعم العسكري لأوكرانيا من خلال مخازن الأسلحة"، ورأى أن "انخفاض مخزون الأسلحة له عواقب في المدى الطويل. لذلك، اتخذ وزراء الدفاع قراراً يقضي بتعزيز مخازن الأسلحة لحماية أمننا ودعم أوكرانيا"