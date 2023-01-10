مذيعة تتعرض لأزمة "طارئة" على الهواء

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تعرضت مراسلة إخبارية كندية للإغماء بينما كانت تتحدث على الهواء مباشرة، وعقب معاناتها خلال البث من تعب ظهر واضحا عليها.



وخلال حديثها على الهواء في نشرة إخبارية خاصة بشبكة "سي تي في" التلفزيونية، بدت جيسيكا روب متعبة للغاية.



وبدأت روب بتكرار نفس الكلمات مع تغير واضح في ملامح وجهها، قبل أن تقول "أشعر أني لست على ما يرام".

وعلى الفور قُطع البث مع روب، بينما قالت المذيعة في الاستوديو، إن زميلتها ليست بمفردها، ومن المؤكد أنها ستحظى بدعم طبي.

وبعد ساعات، نشرت القناة على صفحتها الرسمية في "تويتر" منشورا شكرت فيه كل من استفسر عن صحة روب، وأكدت أنها أصبحت بخير الآن وتعافت من أزمتها الصحية، والتي لم تكشف عن طبيعتها.



من جانبها، غردت روب على "تويتر" قائلة: "إني بخير. أشكر كل من سأل عني وأخص بالشكر المصور الذي كان إلى جانبي في هذا الوضع"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.