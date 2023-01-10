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ترامب يعلق على العثور على وثائق سرية بحوزة بايدن

10
JANUARY
2023
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علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على العثور على وثائق سرية تعود إلى فترة تولي الرئيس جو بايدن، منصب نائب الرئيس، خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.
 
ترامب يعلق على العثور على وثائق سرية بحوزة بايدنالعدل الأمريكية تراجع وثائق "سرية" عثر عليها بمركز بايدن أثناء عمله نائبا للرئيس
الوثائق المعنية عثر عليها في مكتب في مركز "Penn بايدن" في العاصمة واشنطن، وهو مكتب خاص ببايدن في مركز الأبحاث من عام 2017 إلى عام 2020 ، أي خلال فترات عمله في الخدمة الحكومية. ولا يعرف كيف ظهرت الوثائق التي يحتمل أن تكون سرية في مركز الأبحاث، أو ما إذا كان بايدن نفسه متورطا بأي شكل من الأشكال في نقلها إلى هناك.
 
وترامب الذي يخضع لتحقيق جنائي بسبب تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض قبل عامين، لم يكن سعيدا بهذه الأنباء، وكتب عبر Truth Social: "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد".
 
على الرغم من أن سوء التعامل المحتمل لبايدن مع الوثائق يعد متوازيا مع وضع ترامب نفسه، إلا أن هناك عددا من الاختلاف بين الحالتين. يتمثل أحد الاختلافات المهمة في أن المحامين الشخصيين لبايدن أبلغوا عن وجود المستندات التي يحتمل أن تكون سرية في مركز الأبحاث إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، والتي استحوذت بعد ذلك على الوثائق وأبلغت وزارة العدل بالموقف.
 
بعد ذلك، طلب المدعي العام، ميريك غارلاند، من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من إلينوي، جون لاوش، التحقيق في الأمر وإصدار تقرير عنه.
روسيا اليوم
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