living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"نموت مثل الحيوانات".. مذبحة انتقامية في الكونغو الديمقراطية

10
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قتل 24 مدنيا على الأقل برصاص مسلحين شنوا هجوما على عدد من قرى مقاطعة إيتوري شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية الغارقة في أعمال عنف إثنية، حسبما أعلنت مصادر محلية مساء الإثنين.
 
وقالت المصادر إن المهاجمين ينتمون إلى ميليشيا "كوديكو" التي تقول إنها تحمل السلاح دفاعا عن أبناء إثنية "ليندو".
 
وأضافت أن المسلحين شنوا هذه الهجمات انتقاما لمقتل مدرس من إثنية "ليندو" صباح الأحد، على يد مسلحين من ميليشيا "زائير" التي تقول إنها تدافع عن أبناء إثنية "هيما".
 
وقال مصدر في الإغاثة الإنسانية إنه "تم الإثنين انتشال جثث 16 مدنيا قتلوا الأحد على أيدي مليشيات كوديكو في قرى بلوكوا وجيسا ولارغو"، بمنطقة باهيما الشمالية في إقليم دجوغو.
 
ومساء الإثنين ارتفعت حصيلة الجثث التي عثر عليها في القرى الثلاث إلى 24، وفقا للمصدر نفسه.
 
وأكد هذه الحصيلة شاريتيه بانزا، رئيس المجتمع المدني في المنطقة.
 
وقال بانزا لـ"فرانس برس": "عثرنا على جثث أخرى في جيسا ولارغو وبلوكوا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى من 16 إلى 24، معربا عن خشيته من أن يكون الإجمالي أكثر من ذلك.
 
وأضاف: "هناك قرى أخرى لا يزال يتعذر الوصول إليها. إنه الخراب. نحن نموت مثل الحيوانات".
 
وأوضح بانزا أن المسلحين أحرقوا منازل ونهبوا ممتلكات، خلال هجماتهم التي تسببت في "نزوح جماعي" للسكان المذعورين.
 
خلفيات المأساة
 
• ميليشيا كوديكو (التعاونية من أجل التنمية في الكونغو)، مجموعة سياسية دينية عسكرية، تقول إنها تدافع عن مصالح إثنية "ليندو".
 
• تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب حوالى 120 ميليشيا تعتبر كوديكو من أكثرها عنفا.
 
• نسبت إلى هذه الميليشيات العديد من المجازر الإثنية في إيتوري.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout