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النفط يستقر

10
JANUARY
2023
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط الثلاثاء، وتخلت عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود.

ويقول صناع السياسات النقدية في الفدرالي الأميركي إن بيانات التضخم الجديدة التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلا من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آذار 16 سنتاً أو 0.2% إلى 79.49 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات أو 0.07% إلى 74.58 دولار للبرميل.

وقفز الخامان 1% أمس الاثنين بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ 3 أعوام.

وكشف استطلاع أولي أجرته “رويترز” أمس الاثنين، أن من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأميركية 2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضاً طفيفاً.

ويعلن معهد البترول الأميركي بيانات مخزونات الخام الأميركية اليوم.

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