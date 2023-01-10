مصاب بالتوحد يحرج ماكرون: أنت قدوة يجب أن لا تتزوج معلمتك!

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تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج بعد أن سأله صحفي مصاب بالتوحد عن علاقته بزوجته بريجيت، وكيف ارتبط بها وهي معلمته.

وقال أحد الصحفيين، خلال جلسة مع محاورين مصابين بالتوحد من "Le Papotin"، وهو منفذ تأسس عام 1990 في مركز للرعاية النهارية في باريس: "إنك الرئيس، يجب أن تكون قدوة ولا تتزوج معلمتك".

وقوبل السؤال بالضحك، ووصفهم القائم بإجراء المقابلة بأنهم "صحفيون غير عاديين" ويشتهرون بطرح مثل هذه الأسئلة الجريئة.

ورد ماكرون: "أنت لا تختار من تحب. لم تكن معلمتي حقا، لقد علمتني المسرح. هذا لا يهم".

وقوبل رده على السؤال بضحكات خافتة، وقال أحد الصحفيين: "لقد كانت إجابة ذكية". فأجاب ماكرون: "هذا صحيح! أنت تراجع إجاباتي بالفعل.

"ليس الأمر كما لو كانت معلمة الرياضيات."

وقال وهو يتطلع إلى الصحفي مازحا: "أحاول التفاوض".

والتقى ماكرون (45 عاما)، ببريجيت (69 عاما)، عندما كانت تدرس الأدب لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما في مدرسة لا بروفيدانس الثانوية.

وأثناء اللقاء، سئل ماكرون أيضا عما إذا كان "لديه الكثير من المال"، فأجاب بأن ما يكسبه الآن أقل مما كان يحصل عليه في منصبه السابق كمصرفي.

واختتم ماكرون اللقاء بشكر الصحفيين، وقال: "أسئلتكم نقلتني إلى ميدان لم أشارك فيه في مقابلات أخرى مع صحفيين آخرين".