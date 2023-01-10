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قمر "ناسا" يسقط على الأرض!

10
JANUARY
2023
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بعد نحو 40 عاما من الدوران حول الأرض، سقط قمر صناعي علمي "متقاعد"، تابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، دون أضرار، عبر الغلاف الجوي قبالة ساحل ألاسكا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن القمر الصناعي الذي وضعته رائدة الفضاء سالي ريد في المدار العام 1984، عاد لدخول الأرض، مساء أمس الأحد، فوق بحر بيرينغ، على بعد عدة مئات من الأميال قبالة ألاسكا.

وقالت ناسا إنها لم تتلق أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار من الحطام الساقط. 

أواخر الأسبوع الماضي، ذكرت ناسا أنه من المتوقع أن يحترق معظم القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 2450 كيلوغراما في الغلاف الجوي، لكن قد تنجو بعض أجزاء منه.

وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية أن احتمالات تساقط الحطام لتصيب شخصا هي 1 في 9400.

وحمل الصاروخ تشالنجر القمر الصناعي إلى المدار وأطلقته أول امرأة أميركية في الفضاء.

وقام القمر الصناعي بقياس الأوزون في الغلاف الجوي ودرس كيف امتصت وأطلقت الأرض الطاقة من الشمس قبل تقاعده في 2005.

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