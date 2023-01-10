living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لغز حيّر الإيطاليين... "فتاة الفاتيكان" تعود الى الواجهة!

10
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الفاتيكان أعاد، الاثنين، فتح التحقيق في قضية اختفاء شابة قبل 40 عاما، بعد أشهر من عرض فيلم وثائقي جديد على Netflix، يفترض أنه يسلط ضوء جديدا على القضية، وبعد أسابيع من مطالبة عائلتها البرلمان الإيطالي بتولي القضية.

كانت إيمانويلا أورلاندي تبلغ من العمر 15 عاما عندما اختفت في 22 يونيو 1983 بينما كانت في طريقها إلى المنزل قادمة من درس موسيقا في روما. وكانت عائلتها تعيش في مدينة الفاتيكان، حيث كان والدها يعمل موظفا عاديا في المنزل البابوي.

وبقي اختفاؤها أحد ألغاز الفاتيكان العنيدة التي حيرت الإيطاليين، وعلى مر السنين رُبط اللغز بنظريات عديدة، من المؤامرة لقتل القديس يوحنا بولس الثاني، وفضائح الفاتيكان المالية، إلى عالم الجريمة في روما، وفق ما تشير صحيفة الغارديان البريطانية.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، قوله إن المدعي العام في الفاتيكان، أليساندرو ديدي، فتح ملفا بشأن اختفاء إيمانويلا أورلاندي، بالاستناد جزئيا إلى "الطلبات التي قدمتها الأسرة في أماكن مختلفة".

وقالت محامية عائلة أورلاندي، لورا سغرو، إنها لم تحصل على تأكيد مستقل لهذا التطور، الذي أوردته لأول مرة الوكالات الإيطالية Adnkronos و LaPresse و ANSA. . وأشارت سيغرو إلى أن آخر متابعاها في الفاتيكان بشأن القضية تعود غلى العام 2019.

تناول الفيلم الوثائقي الأخير "فتاة الفاتيكان" المكون من أربعة أجزاء من Netflix تلك السيناريوهات، وقدم أيضا شهادة جديدة من صديقة قالت إن إيمانويلا أخبرتها قبل أسبوع من اختفائها بأن رجل دين رفيع المستوى في الفاتيكان بادر نحوها جنسيا.

بالإضافة إلى ذلك، كانت عائلة إيمانويلا أورلاندي قد دعت البرلمان في كانون الأول الماضي لتشكيل لجنة للتحقيق في القضية.

ولم يقيض النجاح لثلاث مبادرات سابقة في البرلمان الإيطالي، لكن سغرو والنائب المعارض كارلو كاليندا جادلا بأن الفاتيكان لا يستطيع اعتبار القضية مغلقة في ظل وجود كثير من الأسئلة التي تركت دون إجابة.

في حديثه إلى RaiNews24 الاثنين، وصف بيترو أورلاندي قرار ديدي بأنه "خطوة إيجابية" حيث يبدو أن الفاتيكان قد غير رأيه وتجاوز مقاومته والآن سوف يتابع القضية منذ البداية.

وفي سياق الزخم الجديد لمعرفة ما حدث لأورلاندي، سيعيد المحققون فحص جميع الملفات والوثائق والتقارير والشهادات المرتبطة بالقضية، متعهدين بأنها ستكون عملية شاملة لن تدخر جهدا، وفقا لصحيفة لا ستامبا الإيطالية.

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout