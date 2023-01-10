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مصر تطلق مبادرة لزراعة 150 ألف فدان من القمح

10
JANUARY
2023
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أطلقت مصر اليوم فعاليات مبادرة “ازرع” للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لزراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح بالعمل مع 100 ألف مزارع.

وتستهدف المبادرة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة الزراعة المصرية، زراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح.

وستطبق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة محصول القمح، للعمل على زيادة الإنتاجية مع تقليل تكاليف الإنتاج لمحصول القمح، وتوفير العمل لـ100 ألف مزارع.

وتشمل المبادرة محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة والدقهلية والقليوبية والفيوم، لتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتنفيذ المدارس الحقلية في باقي محافظات المبادرة للعمل على دعم المزارعين فنيا.

وتهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة قدرة صغار المزارعين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، والسعي لزيادة إنتاجية الفول الصويا، وتنفيذ خطة لزراعة محاصيل البقوليات.

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