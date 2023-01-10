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الناتو والاتحاد الأوروبي يكشفان الخطة المقبلة لمواجهة روسيا

10
JANUARY
2023
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يسعى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بينهما، وذلك بحسب إعلان مشترك اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”.

وبحسب البيان الذي سيصدره كبار المسؤولين في الناتو والاتحاد الأوروبي الثلاثاء:

يعد الاتفاق منعطفا رئيسيا للأمن والاستقرار الأوروبي الأطلسي، وهو يثبت أكثر من أي وقت مضى أهمية العلاقات عبر الأطلسي ويستلزم تعاونا أكبر بين الاتحاد الأوروبي والناتو.
بما أن التهديدات والتحديات الأمنية التي نواجهها تتفاقم من حيث النطاق والحجم، سنرفع شراكتنا إلى مستوى أعلى.
يشير البيان إلى معالجة “المنافسة الجيوستراتيجية المتنامية” وحماية البنى التحتية الحيوية والتعامل مع التهديدات من التقنيات الناشئة وفي الفضاء كمجالات مهمة لتعميق التعاون.
الهيئتان تضطلعان بدور متكامل ومتماسك ومتبادل في دعم السلام الدولي، وتتعهدان تعبئة قوتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية على نحو أفضل.
يشير الإعلان المشترك، الأول منذ عام 2018، إلى أن التحالف “لا يزال ركيزة الدفاع الجماعي” لأعضائه والمنطقة الأوروبية الأطلسية، مؤكدا: “ندرك قيمة الدفاع الأوروبي الأقوى الذي يساهم بشكل إيجابي في الأمن العالمي”.
وسيحمل النص توقيع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، والمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين.

هناك 21 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي أعضاء أيضا في حلف شمال الأطلسي وتسعى السويد وفنلندا حاليا للانضمام إلى هذه المنظمة.

ومنذ بدء الحرب الأوكرانية، عززت واشنطن عديد قواتها في أوروبا إلى أكثر من 100 ألف عنصر حيث يجري الناتو أكبر عملية إعادة تنظيم لدفاعاته منذ نهاية الحرب الباردة.

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