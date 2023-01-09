living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دا سيلفا والكونغرس: اقتحام المؤسسات الرسمية في البرازيل عمل إرهابي

9
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يصف اقتحام مؤسسات الدولة بالعمل الإرهابي، بعد يوم من محاولة أنصار الرئيس السابق، جايير بولسونارو، اقتحام البرلمان والمحكمة العليا وقصر الرئاسة في العاصمة.

وصف الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، اقتحام مؤسسات الدولة من جانب بعض المتظاهرين بـالعمل الإرهابي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الرئيس البرازيلي ورئيسَي المحكمة العليا والكونغرس، قولهم إنّ "اقتحام مؤسسات الدولة هو عمل إرهابي".

وكانت وسائل إعلام برازيلية ذكرت، أمس الأحد، أنّ أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا لبعض الوقت، وقامت بعدها الشرطة بتفريقهم، مستخدمةً قنابل الغاز.

وهاجم أنصار بولسونارو "بالاسيو دو بلانالتو"، وهو أحد القصور الرسمية للرئاسة، إضافة إلى مبنى المحكمة العليا.

ووصف دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، في خطاب أمس من ساو باولو، بأنها "همجية"، وأمر باستخدام "القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة"، مؤكداً أنّ الإجراء الاستثنائي "سيستمر في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 كانون الثاني/يناير"، وفقاً لمرسوم وقعه الرئيس.

من جهته، قال بولسونارو إنه "يرفض الاتهامات، التي سيقت من دون دليل من جانب الرئيس الحالي للبرازيل، لولا دا سيلفا".

وشدّد الرئيس السابق على أنّ "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، لكنّ اقتحام المباني العامة يمثّل تجاوزاً"، متهماً اليسار البرازيلي بأنه فعل ذلك عامي 2013 و2017.

 

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout