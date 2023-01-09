دا سيلفا والكونغرس: اقتحام المؤسسات الرسمية في البرازيل عمل إرهابي

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الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يصف اقتحام مؤسسات الدولة بالعمل الإرهابي، بعد يوم من محاولة أنصار الرئيس السابق، جايير بولسونارو، اقتحام البرلمان والمحكمة العليا وقصر الرئاسة في العاصمة.

وصف الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، اقتحام مؤسسات الدولة من جانب بعض المتظاهرين بـالعمل الإرهابي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الرئيس البرازيلي ورئيسَي المحكمة العليا والكونغرس، قولهم إنّ "اقتحام مؤسسات الدولة هو عمل إرهابي".

وكانت وسائل إعلام برازيلية ذكرت، أمس الأحد، أنّ أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا لبعض الوقت، وقامت بعدها الشرطة بتفريقهم، مستخدمةً قنابل الغاز.

وهاجم أنصار بولسونارو "بالاسيو دو بلانالتو"، وهو أحد القصور الرسمية للرئاسة، إضافة إلى مبنى المحكمة العليا.

ووصف دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، في خطاب أمس من ساو باولو، بأنها "همجية"، وأمر باستخدام "القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة"، مؤكداً أنّ الإجراء الاستثنائي "سيستمر في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 كانون الثاني/يناير"، وفقاً لمرسوم وقعه الرئيس.

من جهته، قال بولسونارو إنه "يرفض الاتهامات، التي سيقت من دون دليل من جانب الرئيس الحالي للبرازيل، لولا دا سيلفا".

وشدّد الرئيس السابق على أنّ "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، لكنّ اقتحام المباني العامة يمثّل تجاوزاً"، متهماً اليسار البرازيلي بأنه فعل ذلك عامي 2013 و2017.