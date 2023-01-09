بعد معركة المطرقة .. مكارثي يواجه "سيف ديموقليس"

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قالت شبكة CNN الأمريكية، إن النجاح في انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، ليست سوى بداية "الكابوس"، حيث يواجه سلسلة من التحديات ومجالا أقل للخطأ.

بعد معركة المطرقة .. مكارثي يواجه من هو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

وأحصت CNN عددا من التحديات التي سيواجهها مكارثي الذي نجح بعد 15 محاولة في "الحصول على المطرقة". وقالت إن التحدي الأول هو سن القوانين، حيث يجب أن يحاول الجمهوريون هذا الأسبوع الالتفاف حول التنازلات التي قدمها مكارثي وتمرير حزمة من القواعد لحكم مجلس النواب خلال العامين المقبلين.

والتحدي الثاني هو الاقتطاع من الموازنة، مشيرة إلى أن "الحصول على عدد معين من الأصوات من أجل سن تخفيضات في الإنفاق قبل رفع سقف الديون، قد يكون إحدى المشاكل، وقد يصل هذا الجدل إلى ذروته في الأشهر المقبلة مع نفاد سلطة الحكومة لإضافة الدين الوطني البالغ 31 تريليون دولار".

وأشارت إلى أنه من أجل تخفيض العجز قد تضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب، وهنا القواعد المقترحة تعيد شرط أن تقوم أغلبية عظمى في مجلس النواب بنسبة 3/5، بدلا من الأغلبية البسيطة، بالتوقيع على أي زيادات ضريبية.

أما التحدي الثالث فوصفته CNN بـ"سيف ديموقليس" (وهو عبارة تستخدم للإشارة إلى خطر وشيك يجب مواجهته)، مبينة أنه إذا فشل مكارثي في الوفاء بهذه الوعود، فإن قواعد المجلس تسمح لأي عضو بفرض التصويت على "اقتراح إخلاء الكرسي" في أي وقت. ولن يتطلب الأمر سوى عدد من الجمهوريين، إلى جانب جميع الديمقراطيين، للإطاحة بمكارثي.

وقالت إن "حزمة القواعد هذه تحد بشكل فعال من قدرته على التفاوض مع الديمقراطيين الذين يديرون بقية الحكومة الفيدرالية. يمكن لمكارثي أن يحشد الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على تخفيضات الإنفاق الحادة، لكن الصعوبة الأكبر التي يواجهها تكمن في إيجاد تشريع يمكن أن يقره مجلس النواب ولا يرفضه مجلس الشيوخ على الفور أو يعترض عليه الرئيس جو بايدن".

التحدي الرابع هو رفع سقف الدين، وحسب الشبكة الأمريكية فـ"هنا الأمور ستزداد صعوبة على مكارثي، وربما على البلد ككل".