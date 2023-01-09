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ارتفاع جنوني ومفاجئ للعملات الرقمية

9
JANUARY
2023
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قفزت بيتكوين إلى اعلى مستويات منذ 15 كانون الماضي 2022 حينما وصلت إلى مستويات قرب الـ 18 ألف دولار وتحديدًا عند مستويات 17.8 ألف دولار.

وزادت بيتكوين اليوم قرب مستويات الـ 17.3 ألف دولار بارتفاع في حدود 2% لتقفز قيمتها السوقية إلى 333 مليار دولار بعد ارتفعت إلى مستويات 17.246 ألف دولار.

وخلال أسبوع وسعت بيتكوين مكاسبها لتقترب من 4% بينما ترتفع بيتكوين 1% خلال شهر وبنسبة 4% منذ بداية العام، إلا أنها تنخفض بنسبة 10% خلال ثلاثة أشهر.

ارتفعت ايثريوم 4% إلى مستويات أعلى الـ 1.3 ألف دولار بينما اتسعت مكاسبها إلى ما يقرب من 10% خلال أسبوع وقفزت قيمتها السوقية إلى 160 مليار دولارخلال هذه اللحظات.

وزادت بينانس كوين BNB/USD بنسبة 7% بينما وسعت مكاسبها الأسبوعية إلى 15% وصولا إلى مستويات 280 دولار لتقفز قيمتها السوقية إلى مستويات قرب الـ 45 مليار دولار.

وارتفعت الريبل بنسبة 4% بينما وسعت مكاسبها إلى 7% وصولا إلى مستويات قرب الـ 0.35 دولار وقفزت قيمتها السوقية خلال تعاملات اليوم إلى 18 مليار دولار.

وفي المقابل قفزت كاردانو بقوة بأكثر من 20% لتوسع مكاسبها الأسبوعية بنسبة 33% وصولا إلى مستويات 0.33 دولار وقفزت قيمتها السوقية خلال تعاملات اليوم إلى 11.5 مليار دولار.

وارتفعت سولانا 24% لتوسع مكاسبها السوقية إلى ما يقرب من 65% وصولا إلى مستويات 16.4 دولار وقفزت قيمتها السوقية إلى مستويات أعلى الـ 6 مليارات دولار.

وارتفعت دوجكوين 5% وبنسبة 8% خلال أسبوع، وزادت بوليجون ماتيك MATIC/USD 8% وبنسبة 14% خلال أسبوع، وارتفعت ليتكوين 8% وبنسبة 17% خلال أسبوع.

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