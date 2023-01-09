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مسلحون يختطفون 32 شخصا من محطة قطارات بجنوب نيجيريا

9
JANUARY
2023
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قال مكتب حاكم ولاية إيدو في جنوب نيجيريا، إن مسلحين يحملون بنادق كلاشنيكوف، خطفوا أكثر من 30 شخصا من محطة للقطارات في الولاية.
 
وقالت الشرطة في بيان إن رعاة ماشية مسلحين هاجموا محطة "توم إيكيمي"، بينما كان الركاب ينتظرون قطارا متجها إلى واري، وهي مركز نفطي في ولاية دلتا القريبة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص في المحطة أصيبوا بأعيرة نارية خلال الهجوم.
 
 وقال مفوض المعلومات بولاية إيدو إن الخاطفين أخذوا 32 شخصا، لكن واحدا تمكن من الفرار، مضيفا: "في الوقت الحالي يكثف رجال الأمن من الجيش والشرطة، وكذلك الصيادون عمليات البحث والإنقاذ.. نحن واثقون من أن الضحايا الآخرين سيتم إنقاذهم في الساعات المقبلة".
 
 وأغلقت هيئة السكك الحديدية النيجيرية المحطة حتى إشعار آخر، ووصفت وزارة النقل الاتحادية عمليات الاختطاف بأنها "بربرية".
روسيا اليوم
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