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رئيسي يرد على تصريحات بايدن ويدين مجلة "شارلي إيبدو"

9
JANUARY
2023
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علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جوبايدن، الذي وصف فيها دول العالم كرقعة بنطال الأمريكيين، كما دان رئيسي صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية.

واعتبر رئيسي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأحد، تصريحات بايدن "السخيفة هذه، مؤشرا على عودة الأمريكيين لعهد الهيمنة الاستعمارية، ودليلا على الغطرسة الوحشية والنزعة الفرعونية الخفية لدى هؤلاء الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة".

واضاف رئيسي أن "سياسة استصغار الشعوب والحكومات ليست بجديدة على رؤساء الجمهورية في أمريكا".

كذلك دان الرئيس الإيراني تجرؤ الصحيفة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو" على الإساءة للمرشد الأعلى علي خامنئي، وقال رئيسي: "إن توجيه الإساءات بذريعة الحرية، دليل واضح على إفلاس الجهات التي تقف وراء هذه التصرفات وفشل مؤامراتهم الرامية الى نشر الفوضى والفلتان الأمني داخل البلاد".

وفي وقت سابق استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي لدى طهران، نيكولا روش، على خلفية نشر مجلة "شارلي إيبدو" رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان: "في أعقاب العمل البغيض الذي نشرته مجلة فرنسية أهانت من خلالها السلطة والمقدسات والقيم الدينية والوطنية، تم استدعاء السفير الفرنسي لدى جمهورية إيران الإسلامية، نيكولا روش، إلى وزارة الخارجية مساء اليوم".

روسيا اليوم
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