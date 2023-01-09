جنوح "غلوري" في قناة السويس... والهيئة توضح

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قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، لـ "العربية"، إن السفينة "جلوري" جنحت بشكل طفيف بقافلة الجنوب وجار تعويمها.



وأضاف رئيس الهيئة، أن جنوح السفينة "جلوري" لم يؤثر على حركة الملاحة.



وقالت شركة الشحن "ليث ايجينسيس" على تويتر، اليوم الاثنين، إن سفينة تدعى "جلوري" جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع قافلة الجنوب قرب مدينة القنطرة بينما تحاول زوارق وقاطرات الهيئة تعويمها.

وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن "جلوري" سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.



كانت هيئة قناة السويس قد تعاملت سريعاً مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة في أيلول 2021، وهى سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلومتر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن.



ويشار إلى أنه في آذار 2021، أغلقت سفينة الحاويات الضخمة "إيفرغيفن"، التي تديرها شركة "إيفرغرين"، قناة السويس لمدة ستة أيام بعد أن جنحت خلال عاصفة رملية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما وتسبب ذلك في فوضى تجارية.