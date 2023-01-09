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تعاملوا مع "الشيطان".. اتهام جديد من هاري للأسرة المالكة

9
JANUARY
2023
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قال الأمير هاري إنه كشف علنا عن خلافاته مع العائلة المالكة البريطانية وواجه الصحافة في محاولة لمساعدة النظام الملكي وتغيير وسائل الإعلام وهو ما وصفه والده الملك تشارلز بأنها "مهمة انتحارية".
 
وفي أول سلسلة من المقابلات التلفزيونية التي تم بثها الأحد، قبل نشر مذكراته، اتهم هاري أفراد عائلته بالتعاون مع الشيطان، الصحافة الصفراء، لتحسين سمعتهم على حساب سمعته هو وزوجته ميغان.
 
وقال لقناة "آي تي" في البريطانية أنه فر من بريطانيا مع أسرته إلى كاليفورنيا في عام 2020 "خوفا على حياتنا".
 
وأضاف: "بعد سنوات عديدة من الأكاذيب التي قيلت عني وعن عائلتي جاءت مرحلة العودة إلى العلاقة بين أفراد معينين من العائلة والصحافة الصفراء، قرر فيها هؤلاء الأعضاء المعينون التعاون مع الشيطان، لإعادة تحسين صورتهم، وضعت حدا فاصلا عندما أصبح تحسين صورتهم على حساب آخرين وهم أنا وأفراد عائلتي الآخرين".
 
وطرح كتاب هاري "سبير" للبيع في إسبانيا، الخميس، قبل 5 أيام من موعد إصداره الرسمي.
 
ولا يعرض الكتاب تفاصيل شخصية دقيقة مثل كيف تعاطى الأمير البريطاني مخدرات وإنما يكشف أيضا عن أمثلة على التنافر الأسري.
 
ويقول الكتاب إن الأمير وليام أمير ويلز ووريث العرش وشقيق هاري الأكبر أوقع أخاه أرضا في شجار وإن الشقيقين توسلا إلى والدهما الملك تشارلز ألا يتزوج كاميلا التي أصبحت الآن زوجة الملك.
 
ويعتبر معلقون إن الكتاب أثار أكبر أزمة للعائلة المالكة منذ مسلسل عُرض في التسعينيات وتناول انهيار زواج تشارلز من الأميرة الراحلة ديانا والدة وليام وهاري.
 
يأتي كل هذا بعد 4 أشهر فقط من وفاة الملكة إليزابيث وتولي تشارلز العرش.
 
وكرر هاري وشرح خلال مقابلته مع قناة "آي تي في" بالتفصيل الاتهامات التي وجهها هو وميغان منذ تركهما الواجبات الملكية وهي أن أفراد العائلة المالكة ومساعديهم لم يتقاعسوا فقط عن حمايتهما من الصحافة المعادية والعنصرية في بعض الأحيان ولكنهما سربوا بشكل فعلي قصصا عنهما عبر مصادر مجهولة".
 
وأضاف هاري أنه يريد المصالحة مع أفراد عائلته ولكنه قال إنهم لم يظهروا أي اهتمام مما يعطي انطباعا بأنه من الأفضل أن يبقى هو وميغان في صورة الأشرار.
 
وقال هاري في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" بثت في وقت لاحق يوم الأحد إن الكرة في ملعب عائلته لإصلاح ذات البين.
 
وأبلغ هاري أيضا قناة "آي تي في" أنه يأمل أن تساعد الإجراءات القانونية المتعددة التي اتخذها ضد الصحف في تغيير وسائل الإعلام، قائلا إنها "بؤرة الكثير من المشاكل في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
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