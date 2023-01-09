عرض سعودي "ضخم" لاستقدام ميسي؟

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ذكر تقرير صحفي أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي في 30 يونيوالمقبل، على رادار الهلال السعودي.

ووفقا لموقع "كووورة" فإن إدارة الزعيم عازمة على ضم ميسي بعدما تمكن الغريم النصر من التوقيع مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هذا الشتاء، على الرغم من التأكيدات لاقتراب بطل العالم 2022 (ميسي) من تجديد عقده مع باريس.

وتعمل إدارة الهلال حاليا على رفع الإيقاف عن التعاقدات المفروض على النادي، بسبب قضية محمد كنو التي خسرها أمام النصر، لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، المقررة في المغرب، الشهر المقبل.

كما يجري الهلال محادثات مع بعض المقربين من ميسي، بينما جهز النادي السعودي عقدا ضخما للنجم الأرجنتيني، سيتم تقديمه بشكل فوري في حال رفع العقوبة.