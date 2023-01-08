“قطر للطاقة” تعلن عن “أكبر استثمار لها في مجال البتروكيماويات” على الإطلاق

كما يتضمن المجمع، “خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وهو ما سيساهم في رفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا”.

وأكد وزير الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، سعد الكعبي، الذي شهد التوقيع على إنشاء مجمع البتروكيماويات أن “هذا هو أكبر استثمار لقطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر على الإطلاق، وأول استثمار مباشر منذ 12 عاما”.

وتابع أن المشروع الجديد “سيعمل على مضاعفة قدرتنا الإنتاجية من الإيثيلين، كما سيرفع إنتاجنا المحلي من البوليمرات من 2.6 مليون طن إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا، مع إيلاء أقصى درجات الاهتمام والتركيز على النمو المستدام والبيئة”.