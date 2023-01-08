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“قطر للطاقة” تعلن عن “أكبر استثمار لها في مجال البتروكيماويات” على الإطلاق

8
JANUARY
2023
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وقعت شركة “قطر للطاقة” اتفاقيات مع شركة “شيفرون فيليبس” للكيماويات، اليوم الأحد، لإنشاء مجمع للبتروكيماويات، والذي تصل تكلفته إلى 6 مليارات دولار أمريكي.
وتنص الاتفاقيات على تأسيس كلا الشركتين شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لـ”قطر للطاقة”، و30% لـ”شيفرون فيليبس”، وفقا لبيان من الشركة القطرية.
وسيتم إنشاء مجمع البتروكيماويات في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.
وسيتضمن مجمع البتروكيماويات، “وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا، من الإيثيلين، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم”.
كما يتضمن المجمع، “خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وهو ما سيساهم في رفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا”.
وأكد وزير الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، سعد الكعبي، الذي شهد التوقيع على إنشاء مجمع البتروكيماويات أن “هذا هو أكبر استثمار لقطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر على الإطلاق، وأول استثمار مباشر منذ 12 عاما”.
وتابع أن المشروع الجديد “سيعمل على مضاعفة قدرتنا الإنتاجية من الإيثيلين، كما سيرفع إنتاجنا المحلي من البوليمرات من 2.6 مليون طن إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا، مع إيلاء أقصى درجات الاهتمام والتركيز على النمو المستدام والبيئة”.
وأعرب سعد الكعبي عن سعادته بالدخول في هذه الشراكة مع شركة “شيفرون فيليبس” للكيماويات، التي أشار إلى أنها شريك لأكثر من 20 عاما، وتابع أنه “من خلال عملنا المشترك، ستساهم محفظة منتجاتنا الكبيرة والمتنوعة في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من البلاستيك ومنتجات البتروكيماويات، وستمكننا من تحقيق نمو متوازن ودعم التنمية البشرية بطريقة مسؤولة ومستدامة”.
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