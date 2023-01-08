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قمر صناعي يتجه إلى “الموت” في الغلاف الجوي بعد 38 عاماً في الفضاء

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قمر صناعي يتجه إلى “الموت” في الغلاف الجوي بعد 38 عاما في الفضاء

08.01.2023 | 07:50 GMT

Earth Radiation Budget Satellite (ERBS)

NASA

من المتوقع أن يدخل قمر صناعي متقاعد تابع لوكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، الغلاف الجوي للأرض مساء اليوم الأحد 8 يناير.

ويتوقع المسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن ساتل ميزانية إشعاع الأرض (Earth Radiation Budget Satellite)، أو اختصارا ERBS، الذي يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوغرام) سيعود إلى كوكب الأرض يوم الأحد نحو الساعة 6:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 11 مساء بتوقيت غرينتش).

وكتب مسؤولو وكالة الفضاء الأمريكية في تحديث مساء الجمعة 6 يناير: “تتوقع وكالة ناسا أن يحترق معظم القمر الصناعي أثناء انتقاله عبر الغلاف الجوي، ولكن من المتوقع أن تبقى بعض المكونات على قيد الحياة بعد إعادة الدخول. وخطر حدوث ضرر لأي شخص على الأرض منخفض للغاية – نحو 1 من 9400”.

وتم إطلاق ERBS، وهو جزء من مهمة تجربة ميزانية إشعاع الأرض المكونة من ثلاثة أقمار صناعية لوكالة ناسا، إلى مدار أرضي منخفض على متن مكوك الفضاء تشالنجر في عام 1984.

واستخدم ERBS ثلاث أدوات علمية لدراسة كيفية امتصاص كوكبنا للطاقة الشمسية وإشعاعها.

وعلى الرغم من أن العمر المتوقع للعمل كان عامين، إلا أن القمر الصناعي استمر في إجراء قياسات الأوزون وغيرها من قياسات الغلاف الجوي حتى تقاعده في عام 2005. ودرس القمر الصناعي كيفية امتصاص الأرض وإشعاع الطاقة من الشمس.

وبعد ذلك أصبح قطعة كبيرة من النفايات الفضائية. وتم سحب المركبة الفضائية تدريجيا منذ ذلك الحين.

ومن المتوقع أن ينخفض القمر الصناعي العلمي ليلة الأحد، في الساعة 6:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23:40 بتوقيت غرينتش)، مع هامش عدم يقين يزيد أو ينقص عن 17 ساعة، وفقا لوزارة الدفاع، التي ستواصل مع وكالة ناسا، مراقبة إعادة الدخول وتحديث التوقعات.

ومع ذلك، فإن شركة Aerospace Corp التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، ترجح أن يسقط الحطام الفضائي صباح يوم الإثنين، ويستغرق ما يزيد أو ينقص عن 13 ساعة خلال هذه العملية، على طول مسار يمر فوق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ومناطق أقصى غرب أمريكا الشمالية والجنوبية.

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