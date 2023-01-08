لا ثلوج بينما تشعر "القارة العجوز" بحرارة الشتاء

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ترك الطقس المعتدل العديد من مناطق أوروبا جرداء وهي التي عادة ما تكون مغطاة بالثلوج في هذا الوقت من العام، وتخشى منتجعات الرياضات الشتوية على مستقبلها.

يستخدم الكثيرون آلات صنع الثلج لعمل ممرات صناعية، تاركين خطوطًا بيضاء رقيقة تتسلل عبر المناظر الطبيعية الخضراء والبنية.

في قرية إدلبودن السويسرية، تصارع منظمو سباق كأس العالم للتزلج يوم السبت مع درجات حرارة أعلى من درجة التجمد لضمان قدرة الرياضيين على المنافسة في الحدث الشعبي بينما يستمتع المتفرجون بأشعة الشمس الحارقة.

يقول الخبراء إن قلة الثلوج هذا الموسم تقدم لمحة عن فصول الشتاء القادمة، حيث تستمر درجات الحرارة العالمية في الارتفاع بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

من المحتمل أن يكون التأثير محسوسًا بعيدًا عن صناعة السياحة الإقليمية.

الثلج الشتوي في الجبال الأوروبية مثل جبال الألب هو مخزن مياه طبيعي مهم لأجزاء من القارة التي تعاني بالفعل من جفاف منتظم بقية العام.