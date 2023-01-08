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كاليفورنيا تستعد لمزيد من الأمطار والعواصف والفيضانات

8
JANUARY
2023
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تستعد ولاية كاليفورنيا لمزيد من العواصف مع توقع هطول أمطار على الجزء الشمالي من الولاية، مما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات على الطرق وارتفاع الأنهار والانهيارات الطينية.
 
من المتوقع هطول أمطار في منطقة الخليج مع فترة جفاف قصيرة يوم الأحد وعواصف شديدة من المقرر أن تصل يوم الإثنين.
 
أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من الفيضانات على مساحة كبيرة من شمال ووسط كاليفورنيا مع توقع هطول أمطار تتراوح معدلاتها بين 6 إلى 12 بوصة (15 إلى 30 سم) حتى يوم الأربعاء في سفوح منطقة ساكرامنتو.
 
في منطقة لوس أنجليس، يتوقع هطول أمطار خفيفة في عطلة نهاية الأسبوع مع توقع عودة العواصف يوم الإثنين واحتمال هطول أمطار تصل معدلاتها إلى 8 بوصات (20 سم) في سفوح التلال.
 
يأتي الطقس الرطب بعد أيام من الأمطار في كاليفورنيا جراء عواصف المحيط الهادئ. أدت سلسلة من أنظمة الطقس الأخيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف، وإغراق الشوارع، والتسبب في مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.
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