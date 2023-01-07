مجلس الدوما: انتخاب مكارثي يمكن أن يؤثر على نهاية الصراع في أوكرانيا

A + A -

أعلن رئيس لجنة الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي اليوم، بأن انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي يعطي الجمهوريين فرصة للتأثير على نهاية الأزمة الأوكرانية، بحسب وكالة "نوفوستي".

وكتب سلوتسكي على قناته في "تيليغرام": "انتهت الأزمة البرلمانية التي أعقبت انتخاب رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي.. بالنسبة للجمهوريين، الذين لديهم الآن أغلبية في مجلس النواب ورئيسهم، أصبحت أمامهم فرصة جيدة للتأثير على نهاية الأزمة الأوكرانية، وفي الواقع الصراع الأوسع نطاقا، وإن لم يكن ذلك من أجل السلام في حد

ذاته، ولكن من أجل الحصول على نقاط سياسية".