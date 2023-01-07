ستولتنبرغ: التعاون الروسي الصيني تهديد للنظام العالمي!

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ادعى أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن تنامي التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا والصين، يهدد النظام العالمي الذي أنشأه الغرب.

وأضاف ستولتنبرغ، خلال مؤتمر عقد في النرويج، أن "روسيا والصين لا تشاركان الغرب قيمه، وتحاولان بناء نظام عالمي جديد، من خلال الدفاع عن مصالح تنتهك، وتتعارض مع نظامي الحرية والديمقراطية الغربيين"، منوها بأن العالم أصبح خطيرا، وأن على حلف الناتو أن يبقى متماسكا.

وأشار إلى أن رفض بكين إدانة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دليل على العلاقة الوطيدة بين موسكو وبكين.

وأكد أن الصين "تروج للرواية الروسية حول العملية العسكرية في أوكرانيا، وتحمل الناتو مسؤولية ما جرى، ولأول مرة تدعم مطالبة روسيا، بإغلاق الحلف أبوابه أمام انتساب أعضاء جدد".

ومن الجدير ذكره أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى ونظيره الصيني، شي جين بين، مكالمة فيديو قبيل بداية العام الجديد، أعرب شي خلالها عن استعداد بكين لتعزيز التعاون مع موسكو، والعمل المشترك لحماية أمن، وسيادة البلدين.

ومن جانبه، أكد بوتين، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، كعامل استقرار في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وأن التعاون بين البلدين سيسهم في بناء نظام عالمي جديد، قائم على أساس العدل، والمساواة.