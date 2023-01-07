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"اشتباكات وفوضى أمنية"... وفد الكويت ينسحب من افتتاح "خليجي 25" في العراق..

7
JANUARY
2023
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انسحب الوفد الكويتي من المشاركة في حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" لكرة القدم التي انطلقت، مساء اليوم الجمعة، في مدينة البصرة جنوبي العراق، بعد حدوث "فوضى أمنية"، وفق إعلام كويتي.
وقالت صحيفة "القبس إن وفد الكويت كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة، حسب ترتيبات اللجنة المنظمة.
وترأس الوفد ممثل أمير الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية فهد الناصر، وكان يرافقه لدى دخوله الملعب وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.
وأضافت الصحيفة ملقية بالضوء على ما جرى في ملعب البصرة، أنه "أثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات".
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة: "أثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير".

وقالت المصادر: "عقب ذلك، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادروا الملعب نظرا لانفلات الأمن واتجه الوفد إلى المطار ليعودوا إلى الكويت".

كان أمير الكويت نواف الأحمد قد أرسل، في وقت سابق من اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة استضافة بلاده بطولة "خليجي 25" خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير/كانون الثاني 2023، وفق صحيفة "الراي".
ومساء اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من ملعب البصرة الدولي جنوبي البلاد انطلاق بطولة "خليجي 25".
وقال السوادني في حفل الافتتاح: "إنها لحظات تاريخية، لوحة لها دلالاتها في الأخوة والتآخي بين الأشقاء العرب الخليجيين".
وشهد حفل الافتتاح حضور الآلاف من مشجعي المنتخبات الكروية المشاركة في "خليجي 25" من العراق ودول الخليج، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو.

وألقى الحفل، عبر عروض فنية، الضوء على حضارة العراق الضاربة في القدم وتاريخه العريق.
وعقب حفل افتتاح مبهر، انطلقت البطولة بمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني على أرض ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، بحضور حضور أكثر من 65 ألف متفرج.
ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى في البطولة التي تضمهما إلى جانب منتخبي السعودية واليمن.
فيما تتنافس في المجموعة الثانية ببطولة خليجي 25 منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.
وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ 43 عاما. ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات.
وكان العراق قد أعلن إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات، وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".
ويهدف القرار لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.

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