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البيت الأبيض: لا تتوقع واشنطن وقف القتال في أوكرانيا في أي وقت قريب

7
JANUARY
2023
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صرح منسق الاتصالات البيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن لا ترى أي احتمالات لوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا في الأشهر المقبلة، ومن المهم مواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

وقال كيربي: "يمكننا أن نقول على وجه اليقين إننا لا نتوقع من الروس أن يرفعوا أيديهم وأن يتوقفوا عن القتال في غضون الشهرين المقبلين.. لن أتحدث عن خططهم التكتيكية، لكنهم يواصلون التقدم، ونعتقد أن هذا سيستمر في الأشهر المقبلة.. ولهذا كانت حزمة المساعدات اليوم مهمة للغاية ".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات دفاعية قياسية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح كييف.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة، أن الحزمة الجديدة تتضمن 225 مليون دولار "لتعزيز إمكانات أوكرانيا العسكرية على المدى الطويل"، بالإضافة إلى تحديث القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت المسؤولة الأمريكية: "اليوم، ستظهر الولايات المتحدة دعمها المستمر الذي لا يتزعزع لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من خلال الإعلان عن شريحة جديدة تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وأضافت: "سيتم توفير أموال مختلفة بقيمة 2.8 مليار دولار مباشرة من احتياطيات البنتاغون. وستشمل الحزمة، في هذا الخصوص، عربات المشاة القتالية برادلي ومدافع الهاوتزر".

روسيا اليوم
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