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إصابة 5 ركاب أثناء إجلائهم من طائرة

7
JANUARY
2023
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أفادت قناة "NHK" اليابانية بإصابة 6 أشخاص أثناء إجلائهم من طائرة "Jetstar" بعد قيامها بهبوط اضطراري في مطار تشوبو الياباني بسبب تهديدات بوجود قنبلة على متنها.

وأضافت القناة أن الطائرة كانت في طريقها من مطار ناريتو، بالقرب من العاصمة طوكيو، إلى مدينة فوكوكا في جنوب البلاد.

وأوضحت أن مطار ناريتو تلقى اتصالا من ألمانيا بعد إقلاع الطائرة، أخبر خلاله صوت ذكر باللغة الإنجليزية برقم الرحلة، محذرا من أن قنبلة بوزن 100 كيلوغرام مزروعة في مقصورة الأمتعة.

ونتيجة لذلك هبطت الطائرة في مطار تشوبو بمحافظة أيتشي. وكانت الطائرة تحمل في المجموع 136 راكبا و6 من أفراد الطاقم. وخلال عملية الإجلاء السريعة أصيب 5 اشخاص بخدوش وكدمات.

وقامت الشرطة المحلية بتفتيش الطائرة ومقصورة الأمتعة ولم تعثر على أي متفجرات على متنها. وبسبب الهبوط الاضطراري كان مدرج المطار مغلقا خلال 4,5 ساعة، مما أدى إلى تأجيل عشرات الرحلات.

روسيا اليوم
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