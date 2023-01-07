عمره 6 سنوات.. طفل يطلق النار على معلمته

A + A -

أوقِف طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بعد إطلاقه النار على معلّمته داخل الفصل في مدرسة ابتدائيّة في الولايات المتحدة الجمعة ما أدّى إلى إصابتها بجروح خطرة، حسبما ذكرت الشرطة.

وقعت هذه المأساة في مدرسة ريتشنيك الابتدائيّة في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا شرقي الولايات المتحدة، على بُعد 300 كيلومتر جنوبي واشنطن، ولم تتسبّب في وقوع ضحايا آخرين.

وقال قائد الشرطة المحلّية ستيف درو للصحافة "إنّه طفل في السادسة وهو محتجز حاليا. هذا ليس إطلاق نار عرَضي"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأوضح أنّ الضحية معلمة شابة في الثلاثينات من عمرها، وحياتها مهدّدة، غير أنه أوضح في وقت لاحق أن حالتها تتحسن.

وقال قائد الشرطة إنه حدثت مشادة بين المعلمة والطالب، الذي كان يحمل السلاح الناري، وأنه تم إطلاق طلقة واحدة.

من جهته، قال جورج باركر مدير مدارس نيوبورت نيوز "أشعر بالصدمة والإحباط. نحن بحاجة إلى دعم مجتمعنا للتأكّد من عدم وصول الأطفال إلى الأسلحة".

وتغرق الولايات المتحدة في كابوس عمليّات إطلاق النار داخل مؤسّسات تربويّة وهو ما يُمثّل مأساةً لا تنفكّ تتوالى فصولًا.

وفي مايو، قُتل 19 تلميذًا ومعلّمان اثنان عندما أطلق مراهق النار في مدرسة ابتدائيّة في تكساس.