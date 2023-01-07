بالتفصيل.. ما هي المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا؟

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أعلنت البيت الأبيض، أمس الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، وقال إنها أكبر حزمة مساعدات إلى كييف حتى الآن.

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، أن المساعدات ستشمل مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي" وناقلات جنود ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

من ناحيته، أفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريحات للصحفيين أن مركبات برادلي "مهمة للغاية فيما يتعلق بالقدرة على ما نطلق عليها حرب مناورات بالأسلحة المشتركة".

بدوره، أفاد الناطق باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في اليوم السابق بأن مركبات برادلي "ليست مدرّعة بل قاتلة مدرّعات"، مضيفا "نحن على ثقة بأنها ستساعدهم في ساحة المعركة".

وكان البنتاغون قال في وقت سابق إنه سيقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام مركبات برادلي القتالية.

تفاصيل المساعدات الجديد

تشمل المساعدات الجديدة بقيمة 3.075 مليار دولار الإذن بالسحب الرئاسي للمساعدة الأمنية بقيمة تصل إلى 2.85 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، بالإضافة إلى إعلان الخارجية عن 225 مليون دولار للتمويل العسكري الأجنبي للمساهمة في القدرات طويلة الأجل وتحديث الجيش الأوكراني.

وسيكون السحب الرئاسي التاسع والعشرون من نوعه من قوائم جرد وزارة الدفاع لأوكرانيا الذي أذنت به إدارة بايدن منذ أغسطس 2021.

وسيشمل في هذه الحزمة:

50 مركبة قتال مشاة من طراز برادلي مزودة بـ 500 صاروخ "تاو" مضاد للدبابات و250 ألف طلقة من ذخيرة عيار 25 ملم.

100 ناقلة أفراد مصفحة من طراز M113.

55 مركبة محمية من الكمائن المقاومة للألغام MRAPs.

138 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة HMMWVs.

18 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 ملم و18 ذخيرة لدعم المركبات.

70000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.

500 طلقة مدفعية عيار 155 ملم دقيقة التوجيه.

1200 طلقة عيار 155 ملم من أنظمة الألغام المضادة للدروع عن بُعد RAAM.

36 مدفع هاوتزر مقطر عيار 105 ملم و95000 طلقة مدفعية 105 ملم.

10000 قذيفة هاون عيار 120 ملم.

ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس".

صواريخ RIM-7 للدفاع الجوي.

4000 صاروخ من طراز Zuni.

ما يقرب من 2000 صاروخ مضاد للدروع.

بنادق قنص ورشاشات وذخيرة لقاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة.

ذخائر كليمور المضادة للأفراد.

أجهزة الرؤية الليلية والبصريات.

قطع غيار ومعدات ميدانية أخرى.

وستكمل مركبات المشاة القتالية، من طراز "برادلي" وغيرها من المركبات المدرعة وأنظمة المدفعية، الالتزام الأخير للمركبات القتالية تجاه أوكرانيا من قبل ألمانيا وفرنسا.

وأعلنت الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أيضا عن تمويل عسكري أجنبي إضافي بقيمة 682 مليون دولار لتحفيز وإعادة تعبئة التبرعات بالمعدات العسكرية لأوكرانيا من قبل الحلفاء والشركاء.

في المجموع، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 24.9 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن.

ولطالما طالب الأوكرانيون بتزويدهم بأسلحة ثقيلة تشمل المدرعات، إلا أن البلدان الغربية ترددت في إرسالها خشية الانزلاق أكثر في الحرب أو استفزاز روسيا.

إلا أن الأوكرانيين حققوا تقدّما وبدأت البلدان الغربية توسيع نطاق الأسلحة المرسلة إليهم.

منذ عام 2014، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 27 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا وأكثر من 24.2 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير.