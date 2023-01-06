تم القبض على لاعب كرة قدم محترف وصديقته في مطار شارل ديغول في باريس، نهاية الأسبوع، بعد العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب السفر.

وأفادت الأنباء أن جان مانويل نيدرا، لاعب منتخب مارتينيك الدولي السابق ولاعب نادي إيجلون دي لامينتين الحالي في دوري الدرجة الأولى، في الدولة الكاريبية، وضع رهن الحبس الاحتياطي، وفقا لصحيفة "ديلي ستار".