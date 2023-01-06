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الولايات المتحدة: جريمة مروعة ... قتل 7 من أفراد عائلته ثم انتحر!

6
JANUARY
2023
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أعلنت السلطات الأميركية الخميس عن جريمة قتل بطلها رجل أربعيني أقدم على قتل أبنائه الخمسة وزوجته وحماته بسلاح ناري ثم انتحر، بعد أسبوعين من تقديم زوجته طلب الطلاق رسمياً.

وبحسب بيان لبلدية مدينة إينوك سيتي بولاية يوتا، فقد عثرت الشرطة على الجثث الثماني بعد ظهر الأربعاء وكانت تحمل كلها آثار "إصابات بأعيرة نارية".

وتعود خمس من الجثث إلى أبنائه الذين تراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً. كذلك قتل المشتبه به مايكل هايت زوجته البالغة 40 عامًا وحماته البالغة 78 عاماً، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وأفاد البيت الأبيض الخميس بأن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشعران بالحزن "مع أهالي مدينة إينوك".

ويُذكر أن الولايات المتحدة شهدت 648 جريمة قتل جماعية عام 2022، في حين أن 11 جريمة من هذا النوع سجلت في الأيام الخمسة الأولى من السنة.

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