كنيسة مار سركيس للارمن الارثوذكس في دمشق تحتفل...لمناسبة عيد الميلاد

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أقيم فى كنيسة مارسركيس لطائفة الارمن الارثوذكس لابرشية دمشق وتوابعها اليوم احتفال ديني كبير، لمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي..



ترأس الاحتفال مطران الارمن الارثوذكس لابرشية دمشق وتوابعها ارماش نالبنديان عاونه لفيف من الكهنة وجوقة التراتيل التابعة للكنيسة، في حضور حشد كبير من المصلين..



وكان وزير الاعلام السوري بطرس الحلاق وبتكليف من الرئيس بشار الاسد قدم التهاني للطائفة الارمنية الارثوذكسية لمناسبة عيد الميلاد المجيد والتي تسير وفق التقويم الشرقي.



وزار وزير الاعلام مطران الارمن الارثوذكس لابرشية دمشق وتوابعها، ونقل تهاني الرئيس الاسد بعيد ميلاد السيد المسيح له ولابناء الطائفة وتمنياته لهم بالسعادة والتوفيق..



وشكر المطران نالبنديان للرئيس الاسد تهنئته، معربا عن امله أن يحمل العام الجديد كل الخير للشعب السوري ويعيد الامن والامان الى ربوع سوريا.